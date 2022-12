Milano | domenica operazioni bonifica ordigni bellici rinvenuti in area ' ex Innocenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022), 3 dic.(Adnkronos) - Nella mattinata di domani, 4 dicembre, il decimo reggimento 'Genio Guastatori' dell'esercito bonificherà treinesplosinell''ex' di via Rubattino 95 a. Lo comunica in una nota la prefettura di, precisando che l', di proprietà della società Camozzi Group di Brescia, si trova nelle immediate vicinanze della Tangenziale est - A51. In particolare, si tratta di tre bombe d'aereo americane da 500 libbre della seconda guerra mondiale, contenenti ciascuna 119 chilogrammi di esplosivo Amatolo, equivalenti a 154 chilogrammi di tnt. Gli specialisti del Genio rimuoveranno i dispositivi di innesco sul posto, tramite despolettamento, e trasporteranno poi, con ...