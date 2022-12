Lecce | Corvino al lavoro per il riscatto di Colombo | le ultime

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ile Pantaleostanno studiando ildi Lorenzoper l’attacco, con il Milan che avrebbe il controIle Pantaleostanno studiando ildi Lorenzoper l’attacco, con il Milan che avrebbe il contro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero disposti a spendere 2.5 milioni per confermare e riscattare l’attaccante classe 2002. Dopodiché i rossoneri potrebbero contro riscattarlo per un milione in più. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lecce, Corvino: "A gennaio mercato sostenibile. Non abbiamo bisogno di investimenti esterni" Il centrocampista pronto a lasciare la Capitale in prestito Il Lecce in pressing sulla Roma per Edoardo Bove (20). José Mourinho aprirà ad una cessione solo se avrà un sostituto. Questo significa che ...L'eccellente rendimento della punta giallorossa sta spingendo il direttore Pantaleo Corvino a cercare il riscatto dal Milan. Tre gol e delle buone prestazioni, oltre alla conferma di essere uno dei gi ...