Un centro per le grandi sfide future

(Di martedì 29 novembre 2022) Il G.C. General Consulting Network e il presidente e fondatore Giuseppe Cavuoti, allarga la sua Missione realizzando undi Ricerca che si occupa di Previsione Strategica. IlStudi, attraverso il suo Comitato Scientifico si occuperà delledel futuro (Cambiamenti Climatici, Economia, Infrastrutture, Portualità, Logistica, Territorio, Lavoro, Impresa, Formazione, Energia, Ecologia, Tecnologie, Etica, Cultura) in termini interdisciplinari, multidisciplinari e intergenerazionali. Gestirà la Visione del Futuro o dei possibili futuri del sistema Italia identificandone le variabili chiave per le Strategie da mettere in campo per il Futuro del nostro Paese.

il Resto del Carlino

