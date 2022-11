Reddito di cittadinanza abolito dal 2024 | quali saranno i bonus alternativi

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA – ? Secondo quanto garantito dalla premier Giorgia Meloni presentando la manovra di bilancio 2023, si continuerà a tutelare chi non può lavorare: disabili, anziani, donne in gravidanza e famiglie prive dicon minori a carico. Per chi invece è in grado di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Governo presenta ildie quota 100 Debito pubblico italiano cresce nel 2019, l’UE scriverà No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù Famiglie e2019, a chi spettano i benefici NewsdiPensione digas 2020 – importo, modulo, come richiederlo