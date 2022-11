È stato, presso l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, l'Anno Accademico 2022 - 2023 degli Istituti di Formazione dell'Aeronautica Militare, a cui ha preso parte il Capo di Stato ...... cantavano i tifosi ecuadoriani il giorno in cui il Mondiale del Qatar hala propria ...00 Conegliano - Monza 3 - 1 17:00 Novara -3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - ...Sabato, 26 novembre 2022 Home > aiTv > Inaugurato a Firenze l'Anno Accademico della Formazione dell'AM Firenze, 26 nov. (askanews) - È stato inaugurato a Firenze, presso l'Istituto di Scienze Militari ..."Vietato non toccare" è la parola d'ordine della mostra inaugurata a Gubbio per celebrare l'arte e il genio di Leonardo da Vinci. (ANSA) ...