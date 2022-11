leggo.it

Il tempo scorre, e cambia lo sguardo di noi umani. Davvero suggestiva è la mostra Recycling Beauty che porta negli spazi di Fondazione Prada, da oggi al 27 febbraio, un'inedita ricognizione dedicata ......delle destinazioni e quindi il numero dei passeggeri che verranno ad ammirare le nostre... Firenze " Novità 2023, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 11 all'estero: 3 in(Atene, ... Le bellezze di Grecia e Roma “riciclate” nei secoli dall’arte: ecco la mostra Guadagnandosi, sempre, una nuova vita e, dunque, la resistenza nel tempo. Come dice il titolo della mostra, un “riciclo della bellezza” che il curatore Salvatore Settis, in collaborazione con Anna ...Le bellezze naturali dell’Albania vi lasceranno senza fiato e le potrete avere tutte per voi, a differenza della vicina Grecia», si legge nella motivazione.