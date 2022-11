Indiana Jones | Ke Huy Quan su Steven Spielberg | “Mi manda regali ad ogni Natale”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ke Huy, star de I Goonies e, ha raccontato il suo rapporto con, spiegando come il cineasta di Hollywood ricopra ancora oggi un ruolo importante nella sua vita, tanto da inviargli un regalo dianno e dimostrandosi disponibilequal volta l’attore necessiti di aiuto. In una lunga intervista con The Guardian, Ke Huyha ricordato le tappe fondamentali della sua carriera. Ovviamente, non potevano mancare aneddoti legati alle sue esperienze sul set die de I Goonies. Nato a Ho Chi Minh City, ha lasciato il Vietnam a sette anni pochi anni dopo la guerra, con i suoi genitori, sei sorelle e due fratelli, finendo negli Stati Uniti dopo un ...

