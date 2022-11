Santa Marinella | esercitazione interforce della Guardia Costiera

(Di martedì 8 novembre 2022)– Si rende noto che oggi, 8 novembre, nello specchio d’acqua antistante la Perla del Tirreno, si svolgerà un’in mare da parte.A partire dalle ore 9.00 fino alle ore 12:30 si svolgerà una dimostrazione relativa all’intervento di personale e mezzi militari e di soccorso e diverse componenti di Protezione e Difesa Civile. Pertanto al fine di preservare la sicurezzacircolazione stradale e pedonale durante lo svolgimento dell’è interdetto il divieto di sosta e di fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata a mezzo servizio carro attrezzi su via Aurelia nel tratto compreso tra il civico 363 fino a viaLibertà, altezza del civico n 101 (stalli ...

Domani a Santa Marinella un'esercitazione interforze