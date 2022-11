Roma - Lido | Bordoni Lega | ' Via ai lavori per la nuova stazione Acilia Sud - Dragona'

'È previsto nei prossimi giorni l'avvio dei lavori per la nuova stazione Acilia Sud - Dragona, sulla ferrovia. Il cantiere era bloccato da un contenzioso ora risolto. La fine delle opere è ...Arriva la pioggia e Ostia, quartiere a sud di, si allaga. È basta un'ora per vedere strade allagate, trasformati in fiumi. La situazione più ... Stessa sorte per il piazzale della Stazione...Al via i lavori per la nuova stazione Acilia Sud-Dragona sulla linea Metromare. L’annuncio è arrivato nel corso della commissione congiunta di Roma Capitale ...I disastri della Roma-Lido proseguono, questa volta con scenari raccapriccianti degni di una linea ferroviaria del Terzo Mondo. Infatti, dopo che salta il “treno sottiletta” di questa mattina alle ore ...