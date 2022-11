Juventus-Psg | Allegri | “Niente Europa? Non ci voglio nemmeno pensare Chiesa non è pronto”

(Di martedì 1 novembre 2022) “A parte Locatelli, non recuperiamo nessuno. Giocatori per una gara così importante ci sono. Giocheranno dei ragazzi che hanno giocato a Lecce, qualche giovanotto, sarà un buon test anche per loro. Domani è importante. Oggi è una conferenza strana, è la prima dopo tanti anni dove giochiamo senza che sia decisiva per la Champions, per il passaggio del turno. Questa è decisiva per l’League, cerchiamo di andarci, è sempre. Dobbiamo fare una gara giusta, affrontiamo una delle più forti d’”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Psg: “Dovremo giocare una gara intelligente, tecnicamente valida. A Parigi abbiamo regalato due gol, su due situazioni evitabili. Servirà fiducia come avuto a Lecce, in vista di quel ...

Conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri alla vigilia di, gara che per i bianconeri, si sa, non varrà l'accesso agli ottavi di finale di Champions, bensì un posto in Europa League nel caso in cui Szczesny e compagni riusciranno a conservare ..."Per domani, a parte Locatelli, non recupero nessuno - spiega l'allenatore della Juve Max Allegri alla vigilia della gara di commiato dalla Champions, che la Juve giocherà in casa contro il- . I tanti infortuni Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, poi ci sono gli infortuni di tipo traumatico. Giocatori importanti ne abbiamo, avremo dei giocatori che hanno giocato a Lecce, ...La Juventus deve vincere contro il PSG per qualificarsi all'Europa League. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League con un turno di anticipo, i bianconeri non devono perdere in casa contro ...In vista di Juventus-PSG, Massimiliano Allegri in conferenza discute della possibilità di centrare la qualificazione in Europa League ...