Governo | Meloni | ' giustizia funzioni | effettiva parità tra accusa e difesa e durata ragionevole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Legalità vuol dire anche unache, con unatrae unadei processi, che non è solo una questione di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, ma anche di crescita economica: la lentezza dellaci costa almeno un punto di pil l'anno secondo le stime di Bankitalia. Lavoreremo per restituire ai cittadini la garanzia di vivere in una Nazione sicura, rimettendo al centro il principio fondamentale della certezza della pena, grazie anche a un nuovo piano carceri". Lo ha detto il premier Giorgia, in Aula alla Camera per la fiducia.