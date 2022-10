(Di sabato 22 ottobre 2022): Cristiano Ronaldo non ha ricevuto un singolo voto ald'Oro , arrivando 20esimo in. A svelare la graduatoria è il Sun che cita come fonte i social. Il 37enne portoghese l'...

Corriere dello Sport

: Cristiano Ronaldo non ha ricevuto un singolo voto ald'Oro , arrivando 20esimo in classifica. A svelare la graduatoria è il Sun che cita come fonte i social. Il 37enne portoghese l'...Nava intuisce , tocca ilma non riesce ad evitare il 3 - 0 della Roma (8'). Al di là del ... che chiude la partita in attacco nella speranza di scrivere un epilogo che avrebbe del: a ... Clamoroso al Pallone d'Oro: nessuno ha votato Ronaldo! Svelata la classifica Nonostante sia arrivato al 20esimo posto nella classifica finale, il portoghese non ha preso alcun consenso. A svelare la classifica il Sun ...Il Psg travolge l'Ajaccio 3-0 con la doppietta di Mbappé e il gol di Messi, salendo in classifica a 32 punti, a +6 sul Lorient che giocherà domenica contro il Troyes. Per il Paris, avversaria della Ju ...