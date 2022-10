Berlusconi grande sconfitto | fino all’ultima pochade

(Di sabato 22 ottobre 2022) Giorgia Meloni ha vinto. Ha formato la sua squadra in tempi fulminei, hanelle sfide sui singoli ministeri sia Matteo Salvini per gli Interni che Silvioper la L'articolo proviene da il manifesto.

Nel 2014 arriva laoccasione: è il candidato del centrodestra per le regionali. Fortemente voluto da Silvio, corre in un campo minato. Fratelli d'Italia, che aveva chiesto a gran ...Una scena diventata virale mentrecon lo stato maggiore di FI da Villagestiva le ultime trattative sui ministri. Ore intense, in cui due caselle attribuite al suo partito sono ...(ANSA) - MONZA, 21 OTT - La vigilia di Milan-Monza, per Raffaele Palladino, è innanzitutto la sfida "alla migliore squadra in Italia, che fa un lavoro diverso rispetto alle altre: ...Zangrillo inizialmente era dato all’Ambiente. Poi la telefonata con Meloni dopo la lettura della lista, la correzione e lo scambio con Pichetto Fratin ...