Governo Meloni | tutti i nomi della squadra | ecco la lista per Mattarella

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Mentre aspetta di salire al Colle, Giorgiadeve ancora sciogliere gli ultimi nodisuadi: certi ruoli di Matteo Salvini e Antonio Tajani come vicepremier, il primo al ministero delle Infrastrutture, gli Esteri al coordinatore di Forza Italia. Sottosegretario, Giovanbattista Fazzolari. Agli Affari Europei andrà Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia. Al ministero dell'Interno dovrebbe andare Matteo Piantedosi, attualmente prefetto di Roma ed ex capo di gabinetto al Viminale proprio con Salvini. Per il ritorno in politica di Guido Crosetto è pronto il dicasteroDifesa. All'Ecoa Giancarlo Giorgetti, allo Sviluppo Ecoco Adolfo Urso, attualmente a capo del Copasir. Resta il nodoGiustizia:...

...dell'occhiata tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini proprio nel momento in cui Giorgia...Consiglio in pectore spiegava di essere stata indicata dal centrodestra per formare il prossimoI primi a ringraziarvi saranno Giorgiae il suodi Centrodestra . A dirvi grazie sarà la prima Presidente del Consiglio donna della storia Repubblicana. Di centro - destra, o, come ...Uno sguardo di traverso sopra la spalla di Giorgia Meloni che sembra mostrare una silenziosa perplessità comune: è diventato virale sui social il video dell'occhiata tra Silvio Berlusconi e Matteo Sal ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...