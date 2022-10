LIVE Musetti-Djere 6-5 ATP Napoli 2022 in DIRETTA | l’azzurro annulla due palle break e si assicura il tie break

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Risale dallo 0-30 e conquista il gamendo dueche sicosì il tie-in questo primo set. AD-40 ACE DI! 40-40 SECONDA PALLATA! Segue a rete la propria smorzata e chiude in volèe. 30-40la prima con un servizio/dritto. 15-40 Dritto in rete di, due. 15-30 Si apre il campo e chiude con la volèe il carrarino. 0-30 Lungo il lob di. 0-15 Entra ...

Lorenzoarriva a Napoli dopo l'ottimo percorso fatto registrare al torneo ATP 250 di Firenze, dove il carrarino, numero 24 della classifica mondiale, è riuscito a spingersi fino in semifinale dove ha ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe Djere scenderanno in campo oggi (giovedì 20 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come quinto e penultimo match di ...Il live e la diretta testuale di Musetti-Djere, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Napoli 2022 sull'Arena.Si complica sempre più la corsa degli italiani ad un posto nelle Nitto ATP Finals. Dopo la sconfitta al secondo turno nell’UniCredit Firenze ...