Anna Tatangelo in concerto dedica una canzone alla mamma morta e piange

(Di martedì 18 ottobre 2022) La scomparsa dellarappresenta sempre un grande dolore a qualsiasi età e i personaggi famosi non fanno certamente eccezione.è stata colpita dal lutto il 29 settembre 2022, giorno in cui Palmira Vinci èa 67 anni dopo una lunga malattia. A poche settimane di distanza, lei è tornata a esibirsi dal vivo e ha volutorle una delle sue canzoni, dal titolo emblematico, La più bella. Sin da prima dell’inizio del, l’artista è apparsa particolarmente provata e si è rivolta così al pubblico provando a rassicurarli: “Ce la posso fare” – ha detto. Alcuni fan hanno capito evidentemente cosa lei stesse provando e l’hanno incoraggiata, sottolineando che lasarà sempre al suo fianco, anche se non fisicamente. Trattenere le lacrime è ...

