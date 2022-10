Anche il padre del Rosatellum ammette il flop: “Legge da cambiare”. Gli errori del Viminale (Di sabato 1 ottobre 2022) A quasi una settimana dal voto, ancora il Viminale non riesce a capire chi è stato eletto col Rosatellum. Per il «padre» della Legge elettorale, il rieletto deputato Ettore Rosato (Iv), il problema nasce da un errore del ministero dell'Interno. Il renziano difende l'attuale Legge elettorale: l'esito di queste Politiche ha spazzato via il fattore «ingovernabilità». Onorevole Rosato, parlamentari eletti sì, no. Cos'è successo? «È stato utilizzato un criterio di attribuzione dei seggi che non era quello utilizzato nel 2018. Quindi è stato commesso un errore rilevato dalla Cassazione e di conseguenza il ministero dell'Intero ha rettificato».Dunque, errore del Viminale. Ma, in pratica? «In fase di attribuzione dei seggi, ovvero nel vedere quali candidati venivano eletti, hanno omesso di ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) A quasi una settimana dal voto, ancora ilnon riesce a capire chi è stato eletto col. Per il «» dellaelettorale, il rieletto deputato Ettore Rosato (Iv), il problema nasce da un errore del ministero dell'Interno. Il renziano difende l'attualeelettorale: l'esito di queste Politiche ha spazzato via il fattore «ingovernabilità». Onorevole Rosato, parlamentari eletti sì, no. Cos'è successo? «È stato utilizzato un criterio di attribuzione dei seggi che non era quello utilizzato nel 2018. Quindi è stato commesso un errore rilevato dalla Cassazione e di conseguenza il ministero dell'Intero ha rettificato».Dunque, errore del. Ma, in pratica? «In fase di attribuzione dei seggi, ovvero nel vedere quali candidati venivano eletti, hanno omesso di ...

