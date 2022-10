vito16315656 : RT @vito16315656: @MediasetTgcom24 UNA INDEGNA CLASSE DIRIGENTE POLITICO/ISTITUZIONALE DAL 1994 AD OGGI, HA 'COPERTO' DIRIGENTI INFEDELI RE… - vito16315656 : RT @vito16315656: @Agenzia_Ansa UNA INDEGNA CLASSE DIRIGENTE POLITICO/ISTITUZIONALE DAL 1994 AD OGGI, HA 'COPERTO' DIRIGENTI INFEDELI RESPO… - arpigone1 : @smith44m @Joeledix @Pietro_Otto Mi pare si chiami Fabio Soldatich ed è un dirigente di polizia di frontiera - AnnigioGiovanni : @PerSaturno @chiaralucetw Ha anche citato la Costituzione a sproposito. Ovviamente va bene per gli ignoranti che la… - vito16315656 : RT @vito16315656: @Adnkronos UNA INDEGNA CLASSE DIRIGENTE POLITICO/ISTITUZIONALE DAL 1994 AD OGGI, HA 'COPERTO' DIRIGENTI INFEDELI RESPONSA… -

LA NAZIONE

Sul posto è giunta anche laScientifica per i rilievi . Le Indagini del commissariato ... Purtroppo abbiamo Gualtieri" afferma in una nota ildella Lega del Lazio con delega alla ...Come non ringraziare il Direttore della Casa Circondariale, Sonia Fiorentino, ildellaPenitenziaria, Bellisario Semeraro, che, tramite l'opera pastorale costante di P. Gianparide ... Polizia, il dirigente va in pensione: emozionante saluto via radio alle Volanti / VIDEO Una donna, 40enne, è stata aggredita e violentata vicino a un ristorante nel quartiere Garbatella. L'aggressore è fuggito, ricerche in corso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...