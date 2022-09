Premio Nicholas Green per le scuole siciliane: domande entro il 31 marzo 2023 (Di venerdì 23 settembre 2022) Torna anche nell’anno scolastico 2022/2023 il Premio della Regione siciliana intitolato a Nicholas Green, il bambino statunitense di 7 anni ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo di rapina mentre con la famiglia viaggiava in auto in direzione della Sicilia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Torna anche nell’anno scolastico 2022/ildella Regione siciliana intitolato a, il bambino statunitense di 7 anni ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo di rapina mentre con la famiglia viaggiava in auto in direzione della Sicilia. L'articolo .

orizzontescuola : Premio Nicholas Green per le scuole siciliane: domande entro il 31 marzo 2023 - PalermoToday : La storia del bimbo ucciso mentre era in viaggio verso la Sicilia: torna il premio Nicholas Green… - palermo24h : La storia del bimbo ucciso mentre era in viaggio verso la Sicilia: torna il premio Nicholas Green - palermo24h : Scuola, torna il premio ‘Nicholas Green’, i temi - RadioVoceVicina : Istruzione, al via l’edizione 2022/2023 del premio Nicholas Green -