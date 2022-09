Caso Richetti | Lodovica Rogati | Non sono io quella di Fanpage

CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - repubblica : Caso Richetti, la donna che accusa il senatore condannata in passato per calunnia e stalking - LaVeritaWeb : «Fanpage» denuncia un caso di abuso sessuale da parte di un senatore. Carlo Calenda cita il suo esponente, ma spieg… - BrokIspettore : @EminenzaGrey Il 'caso Richetti' verrà discusso sicuramente e prima o dopo si capirà chi è la vittima e chi è/sono… - DomaniGiornale : ???? La donna perquisita dopo la denuncia di #Richetti accusò il senatore di molestie, parlandone con politici e auto… -

Giuseppe Scarpa per 'la Repubblica' lodovica maire rogati 8 Non esiste, ad oggi, una verità suldel senatore di Azione Matteo. Il parlamentare messo sotto accusa da un'inchiesta di Fanpage si dichiara innocente. Avrebbe abusato di una ......99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, l'attrice, ...L'attrice smentisce di aver accusato il senatore di Azione. "Non sono una stalker, ho la fedina penale pulita" ..."Sto approntando querele nei confronti di tutti quelli che hanno scritto il mio nome a sproposito, nessuno escluso, e chiederò risarcimenti milionari. Non sono la persona di cui parla Fanpage. Non ho ...