Chelsea, arriva Freund? Lui risponde: «Non escludo nulla» (Di giovedì 15 settembre 2022) Christoph Freund, ds del Salisburgo, ha parlato di un suo possibile passaggio al Chelsea: ecco le sue dichiarazioni Christoph Freund, ds del Salisburgo, ha parlato di un possibile passaggio al Chelsea. LE PAROLE – «E' una cosa da non escludere, non si dovrebbe mai escludere nulla nella vita. Però non posso dire con certezza cosa accadrà nei prossimi mesi. Ad oggi lavoro per il Salisburgo e qui mi diverto molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

