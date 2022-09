Basket | Europei 2022 | statistiche e curiosità dopo la prima fase Giannis Antetokounmpo leader realizzativo

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Si è conclusa in maniera definitiva ladegli, ed è ora possibile tracciare un bilancio statistico completo in termini di cifre e quant’altroquesto primo gruppo di 60 partite che sono andate disputandosi tra Tbilisi, Colonia, Milano e Praga. Ce ne saranno altre 16, che andranno in scena a Berlino e che decideranno chi raggiungerà il titolo di Campione d’Europa, il primo assegnato da cinque anni a questa partel’interruzione della tradizione biennale. Andiamo a scoprire le vocipiù interessanti dellasettimana continentale, che ha visto l’Italia chiudere il girone C con tre vittorie e due sconfitte, il quarto posto e la necessità di dover affrontare, domenica 11 alle 18:00, la Serbia nella vera e propria rivincita del ...