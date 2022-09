Quanto inquinano i ricchi per i loro capricci? Ce lo dice Jet dei Ricchi su Instagram (Di lunedì 5 settembre 2022) La crisi climatica di cui si sta molto parlando in questo periodo ha portato alla luce un problema mai scandagliato a fondo: Quanto inquinano i Ricchi per i loro capricci? A dare una risposta è stato Jet dei Ricchi su Instagram. L’account Instagram Jet dei Ricchi intende svelare Quanto inquinano i Ricchi italiani con i loro jet privati, paragonandoli ai consumi medi prodotti da una persona qualunque. Nel mirino del gruppo di trentenni che gestisce questa seguitissima pagina Instagram sono finiti vip come Gianluca Vacchi, i Ferragnez, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta, e i dati da ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 5 settembre 2022) La crisi climatica di cui si sta molto parlando in questo periodo ha portato alla luce un problema mai scandagliato a fondo:per i? A dare una risposta è stato Jet deisu. L’accountJet deiintende svelareitaliani con ijet privati, paragonandoli ai consumi medi prodotti da una persona qualunque. Nel mirino del gruppo di trentenni che gestisce questa seguitissima paginasono finiti vip come Gianluca Vacchi, i Ferragnez, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta, e i dati da ...

MaxCoenERoth : @LeonardoPanetta E quindi?? Briatore Berlusconi con jet privati?? Quanto inquinano?? Sei davvero un fenomeno... - amaryllide1 : RT @MicK_ele: @KHarokku No, semplicemente perché consumano e inquinano un botto, tipo quanto tutta la Danimarca messa insieme. - JackTerron : @umbertoraineri tutto il comparto aereo pesa il 2% delle emissioni complessive. i jet privati da soli peseranno lo… - JackTerron : @MicK_ele @KHarokku 'altissimo'? sei sicuro michè che sia altissimo? tutto il comparto aereo impatta per il 2% sull… - MicK_ele : @KHarokku No, semplicemente perché consumano e inquinano un botto, tipo quanto tutta la Danimarca messa insieme. -