Mosca avvisa | “Con tetto al prezzo del petrolio stop alle spedizioni di greggio” Domani il G7 per la decisione

Mosca sospenderà le forniture di petrolio ai cosiddetti "paesi ostili" se essi imporranno "restrizioni" sul prezzo del petrolio russo. Lo annuncia il vice premier russo Alexander Novak, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass. La dichiarazione del Cremlino viene rilasciata alla vigilia del vertice dei paesi del G7 in cui dovrebbe essere discussa questa possibilità, tessa ad allentare la pressione sui prezzi e a ridurre gli incassi di Mosca. La Russia ricava quasi un miliardo di euro dalla vendita dei suoi idrocarburi. Il piano consentirebbe agli acquirenti di petrolio russo che adottano il limite di prezzo di continuare a ricevere servizi essenziali come finanziamenti bancari e le assicurazioni dei carichi delle petroliere che provengono dalla ...

