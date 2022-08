Caduta Libera oggi | 30 agosto 2022 | Michele Marchesi

(Di martedì 30 agosto 2022) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 30Nella puntata del 30, si è confermato campione, 29enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia.è arrivato al gioco finale con 42.000 euro, dando solo 9 risposte ...

ladyonorato : L’incubo cinese può durare ancora anni. L’obiettivo folle “covid zero” di Xi ha rinchiuso l’intero popolo in un inf… - BarbaraDeange1 : RT @nikitaabasso: Jessica e Barù che parlano prima della puntata di caduta libera?? #jeru - AnelloVincenza : RT @p3800493059: @0o_JeSsy_o0 Penso, non lo sentito alla radio,che sia a CADUTA LIBERA di Gerry Scotti. Puntata speciale la domenica con gl… - TWDDarylRick : Ma possibile che ad 'Caduta libera 2022' il pubblico sia tutto con quelle ridicole mascherine? O sono episodi del 2020? - lovingkookies : omg ma è tornato loml a caduta libera -

Reazione a catena batte il ritorno diIn attesa della nuova puntata di Reazione a catena e della nuova prestazione dei Tre allo spiedo, scopriamo come sono andati ieri gli ascolti dello ...Gerry Scotti è un noto conduttore italiano, il quale da pochi giorni ha finito le sue vacanze per tornare con il programma, in onda su Canale 5. Ebbene, il conduttore a distanza di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il conduttore Gerry Scotti fa una confessione inedita su Ilary Blasi che lascia tutti senza parole: ecco cosa riguarda ...