Il Corsport: Meret ha bisogno di uno psicologo (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Corriere dello Sport, con Alessandro Barbano, ci va giù netto con Meret che anche ieri a Firenze non ha mostrato grande sicurezza, soprattutto quando nel primo tempo non è riuscito a bloccare un innocuo tiro di Sottile ha rischiato di far segnare la Fiorentina su tap-in. Ecco cosa scrive il condirettore del quotidiano sportivo romano. Un’ultima annotazione riguarda Meret. Ha bisogno di sentirsi il titolare prescelto, o piuttosto ha bisogno di un’altra squadra dove sia riconosciuto per quello che è stato fino a qualche tempo fa, un raro talento tra i pali. E più di tutto ha bisogno di uno psicologo. Intanto Meret potrebbe rimanere a Napoli in coppia con Sirigu visto che la trattativa per Keylor Navas non si sblocca. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Corriere dello Sport, con Alessandro Barbano, ci va giù netto conche anche ieri a Firenze non ha mostrato grande sicurezza, soprattutto quando nel primo tempo non è riuscito a bloccare un innocuo tiro di Sottile ha rischiato di far segnare la Fiorentina su tap-in. Ecco cosa scrive il condirettore del quotidiano sportivo romano. Un’ultima annotazione riguarda. Hadi sentirsi il titolare prescelto, o piuttosto hadi un’altra squadra dove sia riconosciuto per quello che è stato fino a qualche tempo fa, un raro talento tra i pali. E più di tutto hadi uno. Intantopotrebbe rimanere a Napoli in coppia con Sirigu visto che la trattativa per Keylor Navas non si sblocca. L'articolo ilNapolista.

napolista : Il Corsport: Meret ha bisogno di uno psicologo Barbano: ha bisogno di sentirsi il titolare prescelto, o ha bisogno… - SiamoPartenopei : CorSport - Problema Meret, non ha voglia di rinnovare: a gennaio potrà accordarsi con nuovi club per andare via a z… - CalcioNapoli24 : - salvione : Napoli, Meret e un'estate in bilico: da titolare senza rinnovo -