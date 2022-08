(Di giovedì 25 agosto 2022)non ricopre più incarichi in WWE, dopo averla creata e guidata per diversi decenni. Il patron della WWE rimane comunque il principale azionista in termini di diritto di voto, seppur si sia fatto da parte per evitare il backlash a livello di immagine degli scandali che lo riguardano e che sono venuti alla luce negli ultimi mesi. La prima uscita pubblica dopo le dimissioni In quella che è la sua prima uscita dopo le dimissioni da amministratore delegato e presidente della WWE, avvenute il mese scorso. Il 16 volte campione WWEe suaShay Shariatzadeh hanno raggiunto il miliardario 77enne al ristorante Waverly Inn di New York. TMZ ha ottenuto alcunee video dell’uscita. È interessante notare che, mentre ...

SkyTG24 : Europei atletica, Marcell Jacobs vince l’oro nei 100 metri. FOTO - Zona_Wrestling : FOTO: Vince McMahon a cena con una 'donna misteriosa', insieme a loro John Cena e la moglie - SborrjaBack_ : Terza foto vince il milan -

Pianetabasket.com

... 57' Sadilek, 63' Zerrouki, 75' Gollini (dalla panchina), 76' Hilgers, 83' Igor Espulso : 93' Igor (doppia ammonizione) FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %srimanenti Sport La Roma...Chi nonogni giorno un po' di paura non ha imparato il segreto della vita. (Ralph Waldo ... Vuoi scrivere qualcosa di profondo sul tuo profilo social, a corredo di una bellaEcco le più ... NBA - Le foto dell'incidente di Kobe Bryant: Vanessa vince in tribunale Vince McMahon non ricopre più incarichi in WWE, dopo averla creata e guidata per diversi decenni. Il patron della WWE rimane comunque il principale azionista in termini di diritto di voto, seppur si s ...Sono passati due anni e mezzo dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero, mentre viaggiava con la figlia Gianna, morta anche lei e altre 6 persone. Proprio a ridosso d ...