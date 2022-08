Calciomercato Milan, occhio alla concorrenza: un club spinge per Tanganga (Di martedì 23 agosto 2022) Calciomercato Milan, un club spinge con il Tottenham per Tanganga. Le ultimissime sul difensore che piace ai rossoneri Si complica la pista che porterebbe Tanganga al Milan. Secondo quanto riferisce Daniele Longo, il Nottingham Forrest avrebbe infatti quasi raggiunto l’intesa con il Tottenham per il difensore in cambio di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Il calciatore però vuole ancora aspettare il Milan e lo ha ribadito ai suoi agenti: ora Maldini dovrà decidere se accettare le condizioni degli inglesi e dare così il via libera all’operazione in prestito con riscatto obbligatorio condizionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022), uncon il Tottenham per. Le ultimissime sul difensore che piace ai rossoneri Si complica la pista che porterebbeal. Secondo quanto riferisce Daniele Longo, il Nottingham Forrest avrebbe infatti quasi raggiunto l’intesa con il Tottenham per il difensore in cambio di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Il calciatore però vuole ancora aspettare ile lo ha ribadito ai suoi agenti: ora Maldini dovrà decidere se accettare le condizioni degli inglesi e dare così il via libera all’operazione in prestito con riscatto obbligatorio condizionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

