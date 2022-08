Chiara, chi è la figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve (Di lunedì 22 agosto 2022) Chiara Mastroianni è una delle due figlie di Marcello Mastroianni. La prima fu Barbara, nata nel 1951 dal suo matrimonio con l’attrice Flora Carabella, mentre Chiara nacque nel 1972 dalla sua relazione con la collega francese Catherine Deneuve. Anche la piccola ha sempre vissuto in Francia, e – pur considerandosi in tutto e per tutto francese –, è molto legata alle sue origini italiane. Tanto che parla un italiano perfetto… non fosse per l’inconfondibile accento parigino: “Quando ero piccola in estate venivo in vacanza da mio zio e avevo cugine un po’ più grandi di me, io ero in totale ammirazione di queste fanciulle bellissime, il loro gioco preferito era farmi dire uno scioglilingua atroce pieno di ‘R’…”, si legge in una sua intervista rilasciata nel 2016 al Corriere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)è una delle due figlie di. La prima fu Barbara, nata nel 1951 dal suo matrimonio con l’attrice Flora Carabella, mentrenacque nel 1972 dalla sua relazione con la collega francese. Anche la piccola ha sempre vissuto in Francia, e – pur considerandosi in tutto e per tutto francese –, è molto legata alle sue origini italiane. Tanto che parla un italiano perfetto… non fosse per l’inconfondibile accento parigino: “Quando ero piccola in estate venivo in vacanza da mio zio e avevo cugine un po’ più grandi di me, io ero in totale ammirazione di queste fanciulle bellissime, il loro gioco preferito era farmi dire uno scioglilingua atroce pieno di ‘R’…”, si legge in una sua intervista rilasciata nel 2016 al Corriere ...

