Striscia la notizia: vi ricordate la velina Marina Graziani? La sua vita è completamente cambiata (Di giovedì 11 agosto 2022) La velina bionda di metà anni '90 ora è più lontana dai riflettori. Ma non per questo la sua vita è meno appagante Marina Graziani (web source)Famosissima a metà degli anni '90. Del resto, in quel periodo, essere una velina era un'attività molto più in vista rispetto a oggi. Quelli, infatti, erano gli anni del boom di "Striscia la notizia". Ora, però, la vita di Marina Graziani è totalmente diversa. Scopriamo insieme cosa fa la bella bionda, oggi 45enne. L'esperienza da velina Dopo aver trascorso l'infanzia a Grosseto, si trasferisce a Milano dove studia presso un istituto tecnico. Debutta nel mondo dello spettacolo grazie a un concorso di bellezza che le permette la partecipazione al Festivalbar 1996.

