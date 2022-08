Pjanic-Juventus, il retroscena che nessuno conosce: da non credere (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Juventus, negli ultimi giorni, sembrava aver messo gli occhi su Pjanic; l’operazione, però, non si farà. Andiamo a scoprire il motivo. Un centrocampista che vada a dettare tempi e ritmi di gioco; questo sta cercando la Juventus per completare un reparto che, grazie all’arrivo di Pogba, ha avuto una sterzata decisamente importante a livello di qualità e possibilità di portare gol e assist alla corte di Allegri. In attesa del pieno recupero del francese (che, ricordiamo, ha deciso di non operarsi anche per non perdere il mondiale), la società è alla ricerca, come detto, di un regista. La pista Pjanic sembra essersi, pian piano, raffreddata; cerchiamo di capire il perché. AnsafotoCome al solito, la società bianconera valuta diverse piste per il ruolo di regista perché nel mercato è sempre bene avere un piano di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) La, negli ultimi giorni, sembrava aver messo gli occhi su; l’operazione, però, non si farà. Andiamo a scoprire il motivo. Un centrocampista che vada a dettare tempi e ritmi di gioco; questo sta cercando laper completare un reparto che, grazie all’arrivo di Pogba, ha avuto una sterzata decisamente importante a livello di qualità e possibilità di portare gol e assist alla corte di Allegri. In attesa del pieno recupero del francese (che, ricordiamo, ha deciso di non operarsi anche per non perdere il mondiale), la società è alla ricerca, come detto, di un regista. La pistasembra essersi, pian piano, raffreddata; cerchiamo di capire il perché. AnsafotoCome al solito, la società bianconera valuta diverse piste per il ruolo di regista perché nel mercato è sempre bene avere un piano di ...

