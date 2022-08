Tennis: Atp Montreal, Berrettini ko al primo turno (Di martedì 9 agosto 2022) Montreal, 9 ago. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini ko al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montreal (cemento, montepremi 5.926.545 dollari). Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 11 del seeding, cede al 31enne spagnolo Pablo Carreno-Busta, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 18 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022), 9 ago. - (Adnkronos) - Matteoko aldel torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 5.926.545 dollari). Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 11 del seeding, cede al 31enne spagnolo Pablo Carreno-Busta, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 18 minuti.

Eurosport_IT : Il tennista più forte di tutti i tempi? ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #tennis | #8Agosto | #Federer - SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #SINNER TRIONFA ALL'ATP UMAGO: #ALCARAZ BATTUTO IN RIMONTA 7-6 (7-5), 1-6, 1-6 #SkyTennis #SkySport - giomalago : Il #tennis azzurro conquista il #CroatiaOpenUmag. Primo successo 2022 per uno strepitoso Jannik #Sinner, superato… - Eurosport_IT : Matteo si ferma al primo turno di Montreal ?? #NBO22 | #EurosportTENNIS | #Berrettini - goBetaverse : On court, Camila Giorgi vs Emma Raducanu ?? -