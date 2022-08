Sbarchi irregolari, Meloni: “Blocco navale con missione europea” (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Il tema degli Sbarchi si deve affrontare “a monte” con il “Blocco navale, che altro non è che una missione europea per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza; l’apertura in Africa di hotspot, e, in Africa, la valutazione di chi ha il diritto di essere rifugiato e di chi invece è immigrato irregolare; la distribuzione eventuale dall’Africa dei veri profughi, e rispedire indietro gli altri”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Studio Aperto in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “L’unico modo serio di affrontare il tema è smetterla di considerare uguali due cose diverse, i profughi e gli immigrati irregolari. E’ una falsità che la sinistra ha costruito in questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Il tema deglisi deve affrontare “a monte” con il “, che altro non è che unaper trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza; l’apertura in Africa di hotspot, e, in Africa, la valutazione di chi ha il diritto di essere rifugiato e di chi invece è immigrato irregolare; la distribuzione eventuale dall’Africa dei veri profughi, e rispedire indietro gli altri”. Lo ha detto Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, a Studio Aperto in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “L’unico modo serio di affrontare il tema è smetterla di considerare uguali due cose diverse, i profughi e gli immigrati. E’ una falsità che la sinistra ha costruito in questi ...

