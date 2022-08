Ucraina, Kiev accusa Amnesty International: 'E' complice della disinformazione russa' (Di giovedì 4 agosto 2022) Il governo ucraino respinge il rapporto di Amnesty International che accusa le forze di Kiev di mettere in pericolo i civili. Amnesty International ha affermato che l'esercito ucraino ha messo in ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) Il governo ucraino respinge il rapporto dichele forze didi mettere in pericolo i civili.ha affermato che l'esercito ucraino ha messo in ...

I circensi fuggiti dall'Ucraina al Festival di Edinburgo Gli artisti ucraini del circo provano lo spettacolo 'Boom' al festival di Edinburgo. Si tratta di 24 artisti di Kiev, rifugiatisi dopo l'invasione russa a Praga presso il gruppo circense 'Cirk La Putyka'. Ucraina, Kiev accusa Amnesty International: 'E' complice della disinformazione russa' Il governo ucraino respinge il rapporto di Amnesty International che accusa le forze di Kiev di mettere in pericolo i civili. Amnesty International ha affermato che l'esercito ucraino ha messo in pericolo i civili posizionando le sue basi e le sue armi in aree residenziali, comprese ... Zelensky: "Se Russia volesse fine guerra non porterebbe riservisti a sud dell'Ucraina" (Agenzia Vista) Kiev, 04 agosto 2022 "Se la Russia volesse davvero porre fine alla guerra, ora non porterebbe i riservisti nel sud dell'Ucraina e non creerebbe fosse comuni di innocenti assassinati s ... Segretario generale Farnesina Sequi incontra amb. Polonia Nel corso del colloqui è stata evidenziata la necessità di uno stretto coordinamento tra i Paesi Ue e gli Alleati NATO in merito alle iniziative sulla guerra in Ucraina. E' stata inoltre ribadita la ...