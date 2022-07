In Cile c’è molta disinformazione sulla Costituzione che si voterà a settembre (Di domenica 31 luglio 2022) Circolano notizie false secondo cui verrà abolita la proprietà privata o permesso l'aborto sempre: ora è intervenuto il governo Leggi su ilpost (Di domenica 31 luglio 2022) Circolano notizie false secondo cui verrà abolita la proprietà privata o permesso l'aborto sempre: ora è intervenuto il governo

ilpost : In Cile c’è molta disinformazione sulla Costituzione che si voterà a settembre - luisakaty76 : @borghi_claudio c'è di peggio,molto peggio,chi va in arabia saudita,israele contro palestina,e l'america dove la m… - victoriandark2 : @Potito40709597 E poi nel suo intimo c'è Cile - Axel01105712 : @bncalcio @LeGab @Kappa C'è qualcosa che non capisco, il Cile non si è qualificato per i Mondiali e l'hanno cacciat… - FrancescoDeBen8 : @di_reddito Nel programma c’è il diritto di torturare e l’esercito a gestire l’ordine pubblico. Praticamente Fratel… -

GIFFONI FILM FESTIVAL 52 - I vincitori GENERATOR +16 Gryphon Award - Miglior Film MY BROTHERS DREAM AWAKE di Claudia Huaiquimilla (Cile) GENERATOR +18 Gryphon Award - Miglior Film STAY AWAKE di Jamie Sisley (USA) GEX DOC Gryphon Award - ... Gary Oldman si racconta a Giffoni 2022: "Lavorate sull'autostima per sconfiggere tutte le vostre paure" Un film dedicato a tutte le vittime dell'incendio che avvenne nel 2007 in un carcere minorile in Cile. Una tragedia nata da una rivolta per gli abusi subito dai prigionieri, nella quale persero la ...