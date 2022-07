(Di martedì 26 luglio 2022) Due bancali con decine di scatoloni e dentrodi "carissime": per rappresentare il "peso insostenibile" degli aumenti degli ultimi mesi per le aziende artigiane e non solo. Li ha ...

Il presidente di ConfartigianatoLuca Crosetto: "Non vogliamo solo protestare, ma lanciare il grido di allarme di 9mila imprese associate che non reggono più l'aumento indiscriminato di gas ed ...... di cui sono artefici primari gli, come contenuto nel nuovo volume "Esperienze artigiane" realizzato nel solco del progetto "Creatori di Eccellenza" da Confartigianato Impresecon ... Artigiani Cuneo portano migliaia di bollette in Prefettura Due bancali con decine di scatoloni e dentro migliaia di "carissime bollette": per rappresentare il "peso insostenibile" degli aumenti degli ultimi mesi per le aziende artigiane e non solo. (ANSA) ...Prodotti alimentari locali, cosmesi e artigianato creativo tornano quindi ad essere protagonisti della montagna e dei suoi visitatori. Un'offerta che comprende oggettistica, produzione ceramica e lign ...