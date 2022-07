Nel 2021 Samsung ha spedito 10 milioni di pieghevoli nel 2021. E la maggior parte sono Galaxy Flip (Di giovedì 21 luglio 2022) In attesa dell’Unpacked del 10 agosto, Samsung carica il lancio dei nuovi Fold illustrando un incremento delle spedizioni dei pieghevoli di oltre il 300% rispetto al 2020. La maggioranza sceglie il Flip.... Leggi su dday (Di giovedì 21 luglio 2022) In attesa dell’Unpacked del 10 agosto,carica il lancio dei nuovi Fold illustrando un incremento delle spedizioni deidi oltre il 300% rispetto al 2020. Laanza sceglie il....

UEFAcom_it : AS Roma = Vincitrice #UECL 2021/22 ?? Quanti trofei per i Giallorossi nel 2022/23? #UEL - NicolaPorro : Covid, il dato sulla mortalità che colpisce (ma non troppo) ?? - oss_romano : #20luglio #India ????Nel 2021 più di 500mila indiani sono morti a causa della tubercolosi. Più di un quarto dei casi… - valetin83 : RT @MinardiOfficial: ?? Anche la Ferrari 312 B2 - protagonista nel Campionato del Mondo 1971 e 1972 con al volante il belga Jacky Ickx - vi… - paolovarsi1 : RT @CGzibordi: John Ioannidis, (uno dei top 100 scienziati...) cita nel suo ultimo lavoro i dati di Mike Leavitt (Nobel, biologia computazi… -