Omari Hutchinson invia un messaggio di addio ai tifosi dell’Arsenal dopo il cambio del Chelsea

Pubblicità

ClockEndItalia : Omari Hutchinson è un giocatore della U23 del Chelsea #Arsenal #ArsenalAcademy - house_gunners : ??Il 2003 Omari #Hutchinson firmerà per il #Chelsea ? Fonte @FabrizioRomano #PremierLeague #Arsenal #AFC… - BrullJoshua : @AFTVMedia Omari Hutchinson to Chelsea - Done deal according to Fabrizio Romano - ragazzicalcetto : Il Chelsea ha firmato un altro talento per il futuro. Dopo Sturge, il Chelsea annuncerà presto Omari Hutchinson com… -

Footballnews24.it

Omari Hutchinson has sent a message of thanks to Arsenal and the club’s supporters after deciding to leave north London and move to Chelsea. The transfer came as something of a surprise, with the ...Omari Hutchinson has sent a message of thanks to Arsenal and the club’s supporters after deciding to leave north London and move to Chelsea. The transfer came as something of a surprise, with the ...