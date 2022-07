Che delusione Soleil Sorge | “Non mi ha mai risposto”, rapporto finito dopo il GF (Di sabato 9 luglio 2022) Grande delusione per un noto ex gieffino a causa del comportamento di Soleil Sorge: non si sono più sentiti dopo il gran finale del reality La rivelazione su Soleil Sorge (screenshot Mediaset)Continua a far discutere il compleanno di Soleil Sorge: l’ex gieffina ha festeggiato con un festa in Puglia con pochi intimi. Presenti tra gli invitati anche alcuni suoi ex compagni di avventura: il giornalista Amedeo Goria, l’influencer Sophie Codegoni e l’imprenditore Alessandro Basciano. Nessun altro sembrerebbe essere stato invitato alla festa e per alcuni di loro si è rivelata essere una grande delusione. In particolare tra coloro che si aspettavano di prendere parte all’evento c’è anche Nicola Pisu. L’ex gieffino si è detto deluso non solo ... Leggi su specialmag (Di sabato 9 luglio 2022) Grandeper un noto ex gieffino a causa del comportamento di: non si sono più sentitiil gran finale del reality La rivelazione su(screenshot Mediaset)Continua a far discutere il compleanno di: l’ex gieffina ha festeggiato con un festa in Puglia con pochi intimi. Presenti tra gli invitati anche alcuni suoi ex compagni di avventura: il giornalista Amedeo Goria, l’influencer Sophie Codegoni e l’imprenditore Alessandro Basciano. Nessun altro sembrerebbe essere stato invitato alla festa e per alcuni di loro si è rivelata essere una grande. In particolare tra coloro che si aspettavano di prendere parte all’evento c’è anche Nicola Pisu. L’ex gieffino si è detto deluso non solo ...

