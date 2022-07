Cassano: "La Juventus aveva l'accordo con il Bari. Sapete cosa ho fatto con Moggi?" (Di venerdì 8 luglio 2022) Antonio Cassano è sempre senza peli sulla lingua. Nell'ultima puntata della Bobo TV Fantantonio ha svelato un aneddoto legato ai primi anni della sua carriera: "La Juventus aveva l'accordo con... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 8 luglio 2022) Antonioè sempre senza peli sulla lingua. Nell'ultima puntata della Bobo TV Fantantonio ha svelato un aneddoto legato ai primi anni della sua carriera: "Lal'con...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @erclab_tweet: IdroLele > il mostro di Loch Ness #adani #bobotv #cassano #bobosummercup #calcioconlaf #servilismo #allegri #juventus ht… - erclab_tweet : IdroLele > il mostro di Loch Ness #adani #bobotv #cassano #bobosummercup #calcioconlaf #servilismo #allegri… - garridino : RT @Ale_nurse84: #Cassano che parla di follia per un possibile approdo di #Zaniolo alla #Juventus è consapevole del fatto che il Real Madri… - 1987_Lorenza : RT @Ale_nurse84: #Cassano che parla di follia per un possibile approdo di #Zaniolo alla #Juventus è consapevole del fatto che il Real Madri… - Edohardwell : RT @Ale_nurse84: #Cassano che parla di follia per un possibile approdo di #Zaniolo alla #Juventus è consapevole del fatto che il Real Madri… -