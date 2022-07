Napoli, famiglia Ospina in città per preparare l’addio. A sorpresa potrebbe lasciare anche Calzona (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Presidente Aurelio De Laurentiis, qualche mese fa, aveva annunciato che durante l’estate ci sarebbero stati dei cambiamenti e che i giocatori avrebbero dovuto adeguarsi ai nuovi parametri societari. Le nuove regole imposte dalla SSC Napoli, infatti, prevedono un nuovo limite di budget al tetto ingaggi, una cifra che non è possibile superare per evitare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Presidente Aurelio De Laurentiis, qualche mese fa, aveva annunciato che durante l’estate ci sarebbero stati dei cambiamenti e che i giocatori avrebbero dovuto adeguarsi ai nuovi parametri societari. Le nuove regole imposte dalla SSC, infatti, prevedono un nuovo limite di budget al tetto ingaggi, una cifra che non è possibile superare per evitare L'articolo

