Sparatoria a Highland Park, la polizia: «Era pianificata da settimane, il killer si è travestito prima della fuga» (Di martedì 5 luglio 2022) Sarebbe stata pianificata da settimane la Sparatoria avvenuta durante la parata del 4 luglio a Highland Park, in Illinois. A riferirlo è la polizia durante una conferenza stampa. Il killer dopo aver ucciso sei persone e averne ferite altre trenta sparando da un tetto ha abbandonato il fucile per poi mescolarsi tra la folla. Le autorità riportano che l'uomo si sarebbe vestito con abiti da donna durante la fuga soprattutto per coprire i tatuaggi. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe recato a casa della madre per poi prendere la propria macchina e allontanarsi. Al momento, si ritiene che il killer abbia agito «senza ragioni legate alla razza o alla religione». L'arma che l'assassino ha utilizzato è un fucile ad alta ...

