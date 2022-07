La sanità diventa sempre più privata È così che useremo i soldi del Pnrr?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Partiamo da un fatto. Il decreto per la semplificazione approvato dal governo (D.L 21 giugno 2022, n. 73) sposta ulteriormente l’asticella verso il privato. Infatti l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie fino ad ora era solo per quelle rese dai professionisti sanitari e dalle strutture pubbliche e convenzionate. Con il decreto appena approvato l’esenzione si estende anche alle strutture private e l’Iva viene ridotta dal 22% al 10%. Mica spiccioli. Ed il costo, valutato dallo stesso decreto in 12,3 milioni di euro nel 2022 e 21 dal 2023, chi lo paga? Verranno sottratti altri milioni allapubblica? Uno sproposito che indebolisce lapubblica. Un sistema mascherato (dov’è Speranza?) per continuare a spostare l’asse verso il privato puro. Cominciamoad usare idel? Come ...