Beach volley, World Tour 2022 Giardini Naxos. Pioggia di podi per gli azzurri! Bianchin/Scampoli: terzo trionfo in carriera (Di domenica 3 luglio 2022) terzo trionfo in carriera, primo sulla sabbia italiana per Margherita Bianchin e Michela Scampoli che proseguono il loro “magic moment” vincendo il torneo Future di Giardini Naxos a un anno esatto dalla seconda vittoria in carriera a Sofia (la prima a Vilnius a settembre 2020). Il torneo siciliano ha riservato grandi soddisfazioni alle coppie italiane che hanno praticamente occupato il podio con un primo posto, un secondo e due terze posizioni, anche se per Bianchin/Scampoli che gioiscono, ci sono Benzi/Bonifazi con un pizzico di rimpianto per aver fallito il bis dopo il successo di Songhkhla. Solo sfiorata, dunque, la prima volta in cui in un torneo del World Tour, ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)in, primo sulla sabbia italiana per Margheritae Michelache proseguono il loro “magic moment” vincendo il torneo Future dia un anno esatto dalla seconda vittoria ina Sofia (la prima a Vilnius a settembre 2020). Il torneo siciliano ha riservato grandi soddisfazioni alle coppie italiane che hanno praticamente occupato ilo con un primo posto, un secondo e due terze posizioni, anche se perche gioiscono, ci sono Benzi/Bonifazi con un pizzico di rimpianto per aver fallito il bis dopo il successo di Songhkhla. Solo sfiorata, dunque, la prima volta in cui in un torneo del, ...

