Mutti: “Non capisco perché Milan e Inter non puntino su giovani italiani” (Di sabato 2 luglio 2022) L'allenatore Bortolo Mutti ha puntato il Milan contro Milan e Inter, 'colpevoli' di non puntare sui giovani italiani. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022) L'allenatore Bortoloha puntato ilcontro, 'colpevoli' di non puntare sui. Queste le dichiarazioni

Pubblicità

gattodemone : @tigrefuriosa @37Pelatonemutti pelatone mutti ha sbattuto la testa su uno scoglio a mergellina (sai che dolore non… - FananiRossano : @r_starchei Perché molto probabilmente Mutti non conosce il minutaggio degli under 23 nel Milan..17.000 minuti...la Juve seconda con 14.000 - gilnar76 : Mutti: «#Milan e Inter non puntano sui giovani, siamo in un limbo» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - milansette : TMW Radio - Mutti: 'Non capisco perché Milan ed Inter non puntino sui giovani italiani' #acmilan #rossoneri - r_starchei : TMW Radio - Mutti: 'Non capisco perché Milan ed Inter non puntino sui giovani italiani' l’Inter non ha soldi. Il Mi… -