Nuoto Mondiali Budapest 2022, revocata la squalifica a Ress: niente bronzo nei 50 dorso per Ceccon (Di sabato 25 giugno 2022) Potrà consolarsi con l'oro appena conquistato nella 4×100 mista, ma Thomas Ceccon dovrà restituire il bronzo dei 50m dorso nuotati ad inizio serata ai Mondiali di Budapest 2022. L'azzurro, arrivato quarto, per più di un'ora e mezza aveva comunque avuto la medaglia al collo grazie alla squalifica di Justin Ress, vincitore della gara. È notizia però di pochi minuti fa la revoca della squalifica al nuotatore americano, che quindi conquista l'oro davanti al connazionale Armstrong e al polacco Masiuk.

