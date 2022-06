Manchester United in ritardo sul mercato, De Jong è l'obiettivo (Di sabato 25 giugno 2022) Il Manchester United è in ritardo sul mercato rispetto ad altri grandi club della Premier League. Il Manchester City ha già presentato l'attaccante Erling Haaland e il Liverpool l'attaccante Darwin ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Ilè insulrispetto ad altri grandi club della Premier League. IlCity ha già presentato l'attaccante Erling Haaland e il Liverpool l'attaccante Darwin ...

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - glooit : Manchester United in ritardo sul mercato, De Jong è l'obiettivo leggi su Gloo - calciomercato_m : MERCATO - Il Manchester United attende il colpo: De Jong è il primo obiettivo - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, in #Inghilterra sono sicuri: #deLigt giocherà in #PremierLeague - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, in #Inghilterra sono sicuri: #deLigt giocherà in #PremierLeague -