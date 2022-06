Covid | i dati | 55 829 nuovi casi e 51 vittime | il tasso di positività sale al 23 | 5% In crescita i ricoveri in terapie intensiva e area medica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 55.829 idi-19 identificati nelle ultime 24 ore: un dato in linea con quello di ieri, quando erano stati 56.166. Lesono invece 51, in calo rispetto alle 75 di ieri. I test antigenici e molecolari eseguiti sono 238.069 (ieri erano 248.042) per undichedal 22,6% al 23,5%. Per quanto riguarda iospedalieri, i pazienti ricoverati nelleintensive sono 229, nove in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite: gli ingressi giornalieri sono stati 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.205, ovvero 141 in più di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.