Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sapete dove vivono? Casa da sogno (Di giovedì 23 giugno 2022) dove vivono i coniugi vip. Ecco alcuni particolari riguardo i due personaggi televisivi marito e moglie nella vita reale. Flavio Montrucchio è un conduttore e attore televisivo originario di Torino, famoso in Italia per le sue partecipazioni al Grande Fratello, a Tale e quale show ma, soprattutto, a CentoVetrine, la soap opera italiana prodotta da Mediavivere e andata in onda dal 2001 al 2016. L'attore piemontese ha sposato nel 2003 la showgirl romana Alessia Mancini, già volto noto di Passaparola e di altre numerose trasmissioni televisive. Dall'unione sono nati 2 figli: Mya e Orlando. La coppia, nonostante avesse messo su famiglia, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo e sembra essere molto seguita dal pubblico, che ne apprezza pure la linea discreta e riservata adottata dai ...

