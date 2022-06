Il miele, uno degli alimenti naturali più antichi della storia (Di domenica 19 giugno 2022) Il miele è un alimento alternativo per il suo sapore dolce, ma rappresenta anche un rimedio efficace come antiossidante e per la cura della pelle. La sua origine antica risale alla cultura egizia. Il miele, l’alimento più antico della storia umana! Il miele è uno degli alimenti più antichi, che è sempre stato presente nell’evoluzione umana. La sua prima apparizione risale alla preistoria, tra il 15mila e il 12mila a.C. Una testimonianza diretta proviene dalla Spagna, dove è stata rinvenuta una pittura rupestre raffigurante un uomo che cerca di raccogliere il miele aggrappato ad una liana. In realtà la vera e propria tecnica di apicoltura è nata in Egitto, intorno al 3500 a.C. Gli egizi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Ilè un alimento alternativo per il suo sapore dolce, ma rappresenta anche un rimedio efficace come antiossidante e per la curapelle. La sua origine antica risale alla cultura egizia. Il, l’alimento più anticoumana! Ilè unopiù, che è sempre stato presente nell’evoluzione umana. La sua prima apparizione risale alla prei, tra il 15mila e il 12mila a.C. Una testimonianza diretta proviene dalla Spagna, dove è stata rinvenuta una pittura rupestre raffigurante un uomo che cerca di raccogliere ilaggrappato ad una liana. In realtà la vera e propria tecnica di apicoltura è nata in Egitto, intorno al 3500 a.C. Gli egizi ...

